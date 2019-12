Il vento nella parte alta del tracciato e la necessità di conservare la pista per la discesa femminile di sabato 21 dicembre ha consigliato agli organizzatori dell’evento nella località francese di annullare il secondo allenamento cronometrico.

Tutto è rimandato così alla gara, che comunque partirà con partenza abbassata, come accaduto nell’unica prova disputata giovedì. Al via saranno presenti sette azzurre: Sofia Goggia, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago e Marta Bassino.

Le dichiarazioni della vigilia di alcune delle nostre atlete:

Sofia Goggia: “a Val d’Isère ho ottenuto negli anni scorsi quattro podi in tre differenti discipline fra discesa, supergigante e combinata ma senza vittorie, l’obiettivo chiaramente è quello di arrivare sul gradino più alto del podio. Mi dispiace che sia stata tolta la prima parte di scorrevolezza, mi concentrerò sul resto del tracciato. Dovremo studiare molto bene i video, con un solo allenamento alle spalle è importante memorizzare al meglio i passaggi“.

Federica Brignone: “questa discesa non fa proprio per me, ma ci voglio comunque provare. L’assenza della Shiffrin non cambia assolutamente nulla, non guardo nessuna classifica e penso esclusivamente a fare le mie gare, cercando di raggiungere il maggior numero di punti possibili. I conti li faremo a fine stagione“.

Nicol Delago: “giusto un anno fa di questi tempi salivo sul podio per la prima volta in carriera in Coppa del mondo (fu seconda nella discesa in Val Gardena, ndr), sarebbe bello festeggiare nuovamente. Anche perchè il secondo posto nel supergigante di Lake Louise mi ha regalato tanta altra carica“.

La discesa di sabato avrà inizio alle ore 10.30 e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

