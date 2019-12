La parantesi di Coppa del mondo oltreoceano è già alle spalle. Gli atleti azzurri specializzati nella velocità sono tornati a lavoro sulle piste di casa, precisamente in Val Gardena, la località che ospiterà la Cdm il prossimo 20 e 21 dicembre. Sono stati programmati due giorni di allenamento (11 e 12 dicembre) a cui parteciperanno Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Il direttore tecnico Alberto Ghidoni li seguirà nel lavoro quotidiano insieme agli allenatori Christian Corradino e Raimund Plancker.

Una gara di discesa e una prova di superG animeranno il weekend in Val Gardena, dove i fari saranno puntati in particolare su Christof Innerhofer, al rientro dopo il lungo infortunio proprio sulla pista che lo scorso anno lo ha visto arrivare secondo nel SG, e su Dominik Paris, capace di centrare già due podi in questo inizio di stagione a Lake Louise. Prima però la Cdm farà tappa in Val d’Isere, in Francia, nelle giornate del 14 e 15 dicembre. A causa del maltempo gli organizzatori sono stati costretti a cambiare il programma di gare, invertendo l’ordine delle due prove: si partirà sabato con lo slalom per poi proseguire domenica con il gigante.

Valuta questo articolo