La Coppa del mondo di sci alpinisimo è ripartita ad Aussois con la solita certezza: Robert Antonioli. Il 28enne dell’Esercito detentore della sfera di cristallo, ha vinto la prima individuale dell’anno sopravanzando il compagno di squadra Matteo Eydallin in una doppietta tutta azzurra. Terzo posto per lo svizzero Marti Werner. Niente podio per Davide Magnini che però chiude in vetta la classifica dedicata agli Espoir anticipando Nicolò Ernesto Canclini. Tra le donne sorride Giulia Murada che è riuscita ad agguantare il gradino più basso del podio dietro alla vincitrice Axelle Gachet Mollaret dalla Francia e alla svizzera Marianne Fatton. Per la 21enne valtellinese c’è anche la soddisfazione del primo posto nella categoria Espoir davanti all’altra azzurra Mara Martini. Il dominio dell’Italia è proseguito nella categoria junior con Matteo Sostizzo al vertice tra gli uomini al pari di Samantha Bertolina, che è risultata la migliore tra le giovani donne.

Ordine d’arrivo individuale senior maschile Cdm Aussois (Fra):

1. Robert Antonioli (ITA)

2. Matteo Eydallin (ITA)

3. Werner Marti (SUI)

Ordine d’arrivo individuale senior femminile Cdm Aussois (Fra):

1. Axelle Gachet Mollaret (FRA)

2. Marianne Fatton (SUI)

3. Giulia Murada (ITA)

Ordine d’arrivo individuale Espoir maschile

1. Davide Magnini (ITA)

2. Nicolò Ernesto Canclini (ITA)

3. Hans-Inge Klette (NOR)

Ordine d’arrivo individuale Espoir donne

1. Giulia Murada (ITA)

2. Mara Martini (ITA)

3. Ekaterina Osichkina (RUS)

Ordine d’arrivo individuale junior maschile Cdm Aussois (Fra):

1. Matteo Sostizzo (ITA)

2. Paul Verbnjak (AUT)

3. Aurélien Gay (SUI)

Ordine d’arrivo individuale junior femminile Cdm Aussois (Fra):

1. Samantha Bertolina (ITA)

2. Caroline Ulrich (SUI)

3. Grace Staberg (USA)

