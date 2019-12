Alex Schwazer non si dà pace: l’atleta altoatesino, squalificato per 8 anni per doping, continua a lottare per avere giustiza. Il campione italiano di marcia ha spiegato di essere stato incastrato e non ha intenzione di rimanere vittima di una ‘cattiva giustizia’.

Schwazer ha quindi deciso di chiedere la sospensione della squalifica inflittagli dal tribunale dello sport ad agosto 2016. Il Gip di Bolzano ha ritenuto fondanta l’ipotesi della manipolazione delle urine del controllo antidoping nel quale Schwazer è risultato positivo, così è nata l’istanza del Tribunale Federale della confederazione elvetica di Losanna.

