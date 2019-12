Il nome di Artem Bahmet probabilmente non vi dirà nulla, specialmente se collegato al mondo del tennis. No, non è un giovane prodigio da tenere d’occhio, tutt’altro in realtà, ma a dir la verità andrebbe tenuto d’occhio per altri motivi. Ad esempio per la regolarità delle sue azioni. Il soggetto in questione si è iscritto all’ITF di Doha, riuscendo ad entrare nel main draw grazie a 481 forfait, venendo sconfitto al primo turno dal numero 1369 al mondo Krittin Koaykul.

Il match è diventato virale a causa della totale incapacità di Bahmet che, in 22 minuti di gioco, non è riuscito a vincere nemmeno un punto. Non si tratta di mancanza di talento, quanto di non saper neppure le regole. L’ipotesi che l’incontro sia stato oggetto di scommesse ha preso piede nelle ultime ore. Secondo ‘TennisWorldItalia’, il giornalista Michael Braga ha portato alla luce una notizia scovata su alcuni siti russi che confermerebbero l’intenzione di Bahmet e di un socio di lucrare sulla partita. I due avrebbero piazzato e vinto 4 scommesse legate all’esito dei game (visto che la sconfitta era ovviamente data a 1.06) guadagnando un migliaio di euro netti. Il condizionale è d’obbligo, ma le immagini forse parlano fin troppo chiaramente.

😲😲😲The last few points from the worst televised performance of all time as Artem Bahmet of Ukraine loses in an ITF qualifier in Doha. Presumably action will be taken?pic.twitter.com/3jevMsbI3q — BetConnect (@betconnect) December 9, 2019

Valuta questo articolo