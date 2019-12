Una giornata speciale, non solo per Valentino Rossi e Lewis Hamilton, ma anche per Lin Jarvis. Il managing director di Yamaha Motor Racing ha seguito da vicino lo scambio tra i due campioni del motorsport, rimanendo a bocca aperta per le prestazioni fornite dal britannico in sella alla M1.

Interrogato sui tempi di Lewis, Jarvis ha ammesso: “sono stato davvero impressionato dalle performance di Lewis, perché pochi campioni del mondo di automobilismo sono saliti su una M1 per la prima volta e hanno reso tutti così orgogliosi. E’ molto difficile correre su una moto in maniera veloce su una pista, figuratevi farlo su una mezzo così difficile come la moto ufficiale di MotoGP. Il momento in cui sono stato più colpito è stato quello in cui Lewis e Valentino erano in pista assieme, molto vicini tra loro, fianco a fianco sulle loro M1. Lewis ha detto di essere un fan di Valentino e della MotoGP da anni. Il suo desiderio era quello di correre in pista assieme a Valentino e di poter avere l’occasione di guidare una M1. E’ riuscito a ottenere entrambe le cose nel medesimo giorno. E’ stato fantastico vedere un 6 volte iridato di F1, che ha già ottenuto tanto nella sua carriera, realizzare un sogno in un’occasione così speciale come questa“.

Valuta questo articolo