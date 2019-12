La data era cerchiata in rosso sul calendario degli appassionati di motorsport, un 9 dicembre atteso quasi come il Natale per vedere all’opera Lewis Hamilton e Valentino Rossi sul circuito di Valencia.

Il britannico sulla M1 e il Dottore sulla Mercedes, un evento epocale rimasto però ‘oscurato’ per due giorni. Niente foto o video sui social fino a ieri, quando sono spuntate le prime immagini e le prime dichiarazioni dei due protagonisti. Niente tempi al momento, ma poco importa, soprattutto considerando le emozioni che quei pochi minuti di clip hanno scatenato nel cuore degli appassionati. Sensazioni esaltanti vissute in prima persona da Valentino Rossi, che al termine della giornata ha voluto raccontare il suo stato d’animo: “ero già un grande fan di Lewis, ma ora lo sono anche di più. Abbiamo trascorso una giornata fantastica, in cui le due top class del motorsport non solo si sono incontrate, ma hanno lavorato insieme. Provare la W08 è stata un’opportunità spettacolare per me. Avevo già provato una monoposto di Formula 1, ma da allora è cambiato tanto. Sinceramente, sono rimasto colpito dalla vettura e dalla sua maneggevolezza, nonché dal team Mercedes-AMG Petronas Motorsport, con cui è stato fantastico lavorare. Sono stati molto accoglienti e mi hanno reso facile familiarizzare con la macchina. All’inizio ha una straordinaria sensazione di velocità. Le forze G non erano così fastidiose, ma ci vuole un po’ per abituarsi. Una volta entrato nel ritmo, ho davvero potuto spingere. Mi sono sentito un vero pilota di F1 per un giorno. Volevo che la giornata non finisse mai“.

I due poi sono anche scesi in pista insieme in moto: “ho anche guidato la YZR-M1 in pista con Lewis. Per il team condividere la nostra passione con lui è stato un momento di grande orgoglio. Tecnicamente, Valencia è una pista dura, e c’era anche vento, quindi ho pensato che potesse essere difficile per Lewis, ma è stato brillante sulla moto e la sua posizione sulla M1 era fantastico. Mi è davvero piaciuto condividere questa esperienza con lui e penso che anche lui si sia divertito molto, perché era molto riluttante all’idea di smettere di girare. Spero sinceramente che in futuro avremo molte più esperienze come questa“.

