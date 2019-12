Un silenzio assordante, nessuna foto e informazioni frammentarie. Niente di certo, perché sono state pochissime le persone ammesse sul circuito Ricardo Tormo di Valencia ieri, dove è avvenuto l’attesissimo scambio tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton.

Il Dottore sulla Mercedes W08 del 2017 (la versione più recente utilizzabile stando ai regolamenti di F1), il britannico in sella alla Yamaha M1, di cui erano disponibili due esemplari. Una giornata iniziata presto, intorno alle 9 del mattino, e proseguita ininterrottamente fino alle 17.30, senza alcuna pausa pranzo. Più difficile il compito di Hamilton, per la prima volta su una MotoGp con freni in carbonio e gomme Michelin, per lui anche una scivolata senza conseguenze, che non ha rovinato la giornata del britannico.

Più semplice invece la giornata di Rossi, che aveva già guidato in passato monoposto di Formula 1 nel 2006, quando si avvicinò ai tempi di Schumacher e Alonso. Crono entusiasmanti per entrambi, così come riporta Repubblica, che hanno fatto balzare sulla sedia i tecnici di Mercedes e Yamaha. Poche informazioni che comunque bastano per intuire le emozioni avvertite ieri a Valencia, non resta dunque che attendere il documentario della Monster Energy per ammirare l’intero spettacolo.

