L’attesa sta per terminare, si terrà domani lo scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi. A Valencia idue campioni si cambieranno mezzi: il Dottore guiderà la Mercedes del britannico, mentre il campione del mondo di Formula 1 sarà in sella alla M1 della Yamaha.

Valentino Rossi, dopo aver fatto la prova sedile con Mercedes, si è allenato a Corridonia sui kart, mentre Lewis Hamilton è sceso in pista ieri a Valencia per prendere confindenza con le due ruote, con una guida d’eccezione. Franco Morbidelli ha infatti aiutato il britannico della Mercedes, in sella alla R1, a seguire le giuste traiettorie del circuito spagnolo e non solo.

