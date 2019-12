E’ andato in scena lunedì a Valencia il tanto atteso scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi: il Dottore ha guidato la Mercedes del campione del mondo di F1, mentre il britannico ha sfrecciato sulla M1 Yamaha del collega delle due ruote.

Ancora, a due giorni di distanza dal grande evento, è trapelata solo qualche indiscrezione, secondo la quale Hamilton sarebbe stato protagonista di una caduta in pista, mentre sul web non è apparso nulla: nè foto, nè video. In attesa di scoprire quando Monster renderà felici tutti i fan dei due piloti e gli appassionati di motori col suo documentario girato in pista a Valencia lunedì, è Hamilton a rompere il silenzio. “Ho trascorso gli ultimi giorni più epici di sempre. Non vedo l’ora di poter condividere con voi tutto. Vi mando a tutti tanta positività e amore“, ha scritto in una storia Instagram il campione del mondo di Formula 1.

Valuta questo articolo