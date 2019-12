Difficile emozionarsi dopo aver vinto sei titoli mondiali di Formula 1 ed essere ad un passo da una leggenda come Michael Schumacher, eppure Lewis Hamilton ha avvertito la pelle d’oca quando ha visto Valentino Rossi provare la sua Mercedes W08, monoposto con cui ha vinto il Mondiale nel 2017.

Sensazioni difficili da descrivere, anche per un grande campione come Hamilton: “è davvero meraviglioso vedere una leggenda come Valentino al volante della Mercedes. Sono davvero eccitato per lui, perché sta scoprendo la W08 per la prima volta. Mi ricorda la prima volta al volante di una monoposto di F1. Quando guardi tutto il team attorno a te è proprio una cosa totalmente differente”.

