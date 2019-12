E’ andato in scena lunedì lo scambio tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton. Ormai è risaputo che il campione del mondo di F1 ha sfrecciato in pista, a Valencia, sulla M1 Yamaha del Dottore, che invece ha guidato la Mercedes del collega.

Sono trapelate però solo pochissime notizie di questa speciale giornata, sulla quale finora tutto tace, in attesa di un documentario di Monster che mostri cosa è accaduto in pista. Nemmeno uno scatto di Rossi e Hamilton insieme è stato pubblicato sui social, ma oggi, il britannico della Mercedes ha voluto rassicurare tutti i fan: “buongiorno mondo! Spero che stiate tutti bene. Scusate se non ci sono ancora notizie di quello che abbiamo fatto io e Valentino Rossi ma tutto quello che posso dire è che è stato epico. Ci siamo divertiti entrambi, nessun problema e abbiamo vissuto il miglior giorno di sempre!“.

