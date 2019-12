Vigilia di Supercoppa Italiana per la Juventus che, dopo il successo sulla Sampdoria in campionato, guarda con fiducia alla sfida di Riad contro la Lazio. Maurizio Sarri in conferenza stampa svela l’idea che cerca di trasmettere alla sua squadra, puntare alla perfezione per non perdere mai la voglia di migliorarsi: “ultimamente in allenamento e in partita mi sto divertendo. Succede perché la squadra sta tentando di giocare il calcio che ho proposto. L’obiettivo deve essere sempre utopico: ponendoci come obiettivo la perfezione, saremo sempre scontenti e avremo sempre ragioni per migliorare“.

Sarri ha anche risposto alle parole di Allegri che ha definito ‘inutili’ le tattiche e gli schemi nel calcio: “spero non se ne accorgano i presidenti, altrimenti i nostri salari diminuirebbero parecchio. Credo ci sia una via di mezzo. Sono d’accordo, un allenatore non deve stravolgere i giocatori. Però io penso anche che debba incidere sul livello di organizzazione della squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori“.

Pensiero conclusivo alla Supercoppa Italiana: “nella partita secca la Lazio è ancora più pericolosa, è una squadra forte tecnicamente e fisicamente ed è incredibile come non sia finita in Champions l’anno scorso. Ha uno dei centrocampo più forti d’Italia e un attaccante da 17 gol in 16 partite. È una partita difficile, ma che possa incidere nei prossimi cinque mesi sul campionato… non credo“.

