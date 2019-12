La Juventus ha vinto oggi pomeriggio al Marassi, battendo la Sampdoria 1-2, grazie a due perle di Dybala e Cristiano Ronaldo. Nonostante la sconfitta, Claudio Ranieri si è mostrato positivo e ottimista al termine del match e non sono mancati i complimenti per la rete di CR7: “sono molto soddisfatto. Con tutti gli assenti che avevo e i cambi forzati siamo stati in partita fino alla fine. Quel gol di Ronaldo è valso il prezzo del biglietto, ha fatto qualcosa che si vede in Nba. Questa prestazione ci deve dare forza e convinzione. Sono contento di come la squadra ha reagito e contrattaccare. La Juve ha fatto pochi errori nel fraseggio, qualche volta siano stati un po’ troppo dietro, peccato ma è stata una grande bella partita“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

“Trovare i gol è il nostro cruccio, mi auguro che ora che hanno trovato fiducia e tranquillità la Samp non è abituata a stare nelle ‘sabbie mobili’ della bassa classifia. Serve qualcosa in più“, ha concluso il tecnico blucerchiato.

