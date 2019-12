I tifosi della Sampdoria non lasciano in pace il presidente Ferrero nemmeno nel giorno di Natale, ‘dedicandogli’ uno striscione minatorio appeso nei pressi dello stadio Luigi Ferraris: “25 dicembre, pranzo di Natale. Ferrero scegli bene il tuo locale“.

Questo il testo delle minacce rivolte al numero uno doriano, con un chiaro riferimento ai blitz messi in atto dagli ultras all’esterno di due ristoranti, quando avevano insultato pesantemente Ferrero senza però avvicinarlo. Una contestazione che va avanti ormai da un anno e che prosegue anche in questi giorni di festa che, evidentemente, non hanno stemperato la tensione.

Visualizza questo post su Instagram 📷 #Sampdoria, anche a #Natale prosegue la contestazione a #Ferrero Un post condiviso da TMW (@tuttomercatoweb_official) in data: 25 Dic 2019 alle ore 3:11 PST

