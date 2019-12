La 17ª giornata di Serie A sorride alla Juventus: i bianconeri hanno conquistato uno splendido successo oggi nella sfida contro la Sampdoria. E’ stato Dybala a sbloccare il match, con la rete del vantaggio al 19′, ma al 35′ i blucerchiati hanno trovato il gol del pareggio con Caprari.

E’ stato poi Cristiano Ronaldo a prendersi la scena con una rete da sogno: l’attaccante portoghese ha riportato in vantaggio la sua squadra al 45′ del primo tempo con un gol stratosferico.

Un colpo di testa unico, con CR7 che ha letteralmente preso il volo, sollevandosi incredibilmente da terra e spiazzando tutti i suoi rivali. Un salto da fare invidia ai giocatori di NBA, che farà parlare a lungo gli appassionati del pallone.

I bianconeri hanno gestito il match fino al fischio finale, con Sarri che ha confermato il tridente Ronaldo-Dybala-Higuain, sostituendo quest’ultimo al 70. Sul finale Cristiano Ronaldo ha regalato un altro brivido con una rete annullata all’89’. La Sampdoria esce comunque dal campo a testa alta, consapevole di non essersi mai arresa, mentre la Juventus si riprende la vetta della classifica, portandosi a +3 punti dall’Inter, in attesa che i nerazzurri scendano in campo sabato.

