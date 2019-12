E’ già vigilia di campionato per la Juventus, impegnata domani nell’anticipo contro la Sampdoria per via della Supercoppa Italiana, in programma domenica alle 17.45 in Arabia Saudita.

Maurizio Sarri è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il match con i doriani, soffermandosi sulle condizioni dei propri calciatori: “non so se schiererò di nuovo il tridente, devo vedere le loro condizioni. Abbiamo giocato 48 ore fa e abbiamo fatto un solo allenamento defaticante. Guarderò anche le caratteristiche della Sampdoria. Le squadre di Ranieri sono sempre difficili da affrontare, dobbiamo fare una prestazione di livello. In generale i tre davanti stanno bene, alcuni stanno tornando dagli infortuni come Ramsey e Douglas Costa. Oggi parlerò con i dottori e i diretti interessati“.

Sarri si è poi soffermato sui singoli, in particolare su Rabiot: “ha bisogno di giocare in questo momento. Se ha recuperato completamente può andare in campo. Può giocare. Il sorteggio di Champions? Prima della gara con il Lione ci sono altre partite e il mercato. La grande paura era il Real Madrid, ci poteva andare peggio. Una partita di Champions League è sempre difficile“.

