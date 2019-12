Il Liverpool rischia l’eliminazione in Champions League, nonostante il primo posto nel Girone E con un punto di vantaggio sul Napoli e tre sul Salisburgo.

I Reds domani giocheranno proprio sul campo degli austriaci, un match delicato da non sbagliare assolutamente, come sottolineato da Klopp in conferenza: “il pareggio in casa con il Napoli ci ha messi nelle condizioni di affrontare la partita di domani come fosse una finale. C’è ancora tanto da fare, non abbiamo la qualificazione in tasca. Loro sperano nella vittoria e anche nella possibilità di passare il turno, noi dobbiamo mettere in campo la nostra forza. Non giocheremo per conquistare un punto, ma proveremo a ottenere il massimo risultato, anche per conservare il primo posto del girone“.

