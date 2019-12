Vacanza sì, ma senza dimenticare la cura del proprio corpo. Cristiano Ronaldo è maestro in questo e, anche durante la sosta, non perde tempo per allenarsi sia in palestra che in piscina. Il portoghese sta trascorrendo questo periodo di riposo a Dubai, dove ha incontrato anche Novak Djokovic.

I due ne hanno approfittato per allenarsi insieme, con il tennista che ha chiesto a CR7 di dargli qualche lezione di… salto, ricordando l’ultimo gol segnato alla Sampdoria. Ronaldo ha colto la palla al balzo per divertirsi con Djokovic, immortalando tutto in due video postati poi sui social.

