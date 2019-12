Roma, apprensione per l’infortunio di Kluivert: le condizioni dell’esterno olandese

Il giocatore giallorosso ha dovuto abbandonare il terreno di gioco durante il match con l’Hellas Verona per infortunio

Serata dolce-amara per Justin Kluivert a Verona, l’esterno olandese infatti ha prima sbloccato il risultato segnando il gol dello 0-1, per poi abbandonare il terreno di gioco per infortunio.

Una problema di non poco conto che verrà monitorato in maniera approfondita nella giornata di oggi, quando la Roma tornerà al lavoro per preparare il prossimo impegno con l’Inter. Sono comunque già trapelate alcune indiscrezioni circa l’infortunio di Kluivert, costretto ad uscire per un fastidio muscolare post contusivo al flessore della coscia sinistra. Bisognerà adesso attendere gli accertamenti per capire i tempi di recupero.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE