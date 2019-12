Il match giocato e vinto ieri contro la Spal potrebbe essere stato l’ultimo di Alessandro Florenzi all’Olimpico con la maglia della Roma, almeno per questa stagione.

L’esterno giallorosso infatti è con le valigie in mano con destinazione Firenze, sede tra l’altro dell’ultima partita dell’anno per la squadra di Fonseca, impegnata al Franchi venerdì sera. Ieri sera, subito dopo il successo per 3-1 contro i bianco-azzurri, Florenzi si è lasciato andare ad un’ammissione dal sapore di addio rivolgendosi ad un dipendente del club: “domani vi verrò a trovare alla cena aziendale vi farò un discorso strappalacrime, di quelli che faranno piangere un po’ tutti“. La Fiorentina lo aspetta, un trasferimento in prestito di sei mesi in Toscana gli garantirebbe di tenere la famiglia a Roma, al contrario di quanto succederebbe con una cessione in Francia o in Cina. A giugno poi si tireranno le somme, quello sarà il mese decisivo per capire se Florenzi resterà nella Capitale, oppure dirà addio definitivamente.

Valuta questo articolo