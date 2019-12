Dopo il brutto pareggio contro il Wolfsberger, Fonseca aveva chiesto più carattere ai suoi, ma non solo. L’allenatore portoghese ha costruito una Roma che fa della qualità la sua arma principale, una squadra incapace di rinunciare alla sua anima offensiva, esaltata dai palleggiatori a centrocampo, dagli esterni di qualità e da una prima punta che, a dispetto del suo fisico, si muove con un’eleganza da etoile.

Dunque carattere sì, ma anche qualità, il mix che la Roma ha messo in campo contro la Spal si basa su queste due caratteristiche, una scelta vincente, in grado di rispondere all’iniziale vantaggio dei ferraresi con Petagna (rigore), ribaltando la gara a suo di gol con le reti di Pellegrini, Perotti e Mkhtirayan. In attesa di Cagliari-Lazio, la Roma accorcia sui biancocelesti (-1) e allunga sui sardi (+3) blindando il quarto posto. È infatti sulle inseguitrici che Dzeko e compagni hanno preso punti importanti sfruttando le sconfitte di Atalanta (-4), Napoli e Milan (-11). Un modo più che positivo per giocare l’ultima partita casalinga del 2019: un arrivederci all’Olimpico con vista sull’Europa.

