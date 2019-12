Il 2019 sta per terminare ed è dunque tempo di bilanci per gli sportivi dopo un’annata ricca di spettacolo, successo e delusioni. E’ tempo anche di premiazioni: tanti i trofei distribuiti ai campioni di tutti gli sport per i loro successi stagionali.

Anche Primoz Roglic, che nel 2019 ha conquistato la Vuelta di Spagna, è stato premiato come miglior atleta sloveno dell’anno. Il ciclista della Jumbo-Visma ha avuto la meglio su rivali del calibro i Doncic, cestista dei Dallas Mavericks. Nonostante la buona media in partita di Doncic, Roglic ha avvuto la meglio grazie ai successi ottenuti nel 2019: il Tour di Abu Dhabi, la Tirreno Adriatico, il Tour de Romandia e la Vuelta di Spagna, oltre al terzo posto al Giro d’Italia.

