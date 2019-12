Per il secondo anno consecutivo, Roger Federer si piazza in seconda posizione agli Sports Awards in Svizzera. Il campione di Basilea è stato votato come secondo atleta svizzero dell’anno, alle spalle del re della lotta Christian Stucki, premiato con il 30.3% di voti. Federer, in un 2019 chiuso senza titoli Slam, si è accontentato della seconda posizione con il 21.6% delle preferenze, davanti al biker Nino Schurter 15.99%. In campo femminile è stata premiata invece la sprinter Mujinga Kambundji, bronzo nei 200 metri a Doha, che ha superato la sciatrice Wendy Holdener e la tennista Belinda Bencic.

