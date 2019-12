Roger Federer finisce nelle tasche di tutti i tifosi: la zecca svizzera omaggia il ‘Re’ con una moneta speciale

La zecca della Svizzera celebra Roger Federer creando in suo onore una speciale moneta d’argento che verrà rilasciata nel 2020

Per la prima volta nella storia, la zecca federale della Svizzera (Swissmint) ha deciso di omaggiare una persona ancora in vita dedicandole una moneta speciale. Ovviamente, il soggetto scelto non poteva che essere Roger Federer. Il campione svizzero finirà su una moneta d’argento del valore di 20 franchi e verrà rilasciata nel 2020. Vista la grande quantità di richieste previste, la moneta sarà disponibile in prevendita nella qualità ‘non messa in circolazione’ nel negozio online della zecca da oggi, lunedì, fino al 19 dicembre. “Probabilmente il più illustre atleta svizzero di sport individuali, Federer è anche un perfetto ambasciatore per il nostro Paese”, si legge in un comunicato stampa. A maggio del 2020 invece verrà emessa un’altra moneta d’oro, sempre dedicata a Roger Federer.

