La splendida carriera di Roger Federer è entrata nella sua fase finale e lo svizzero sta continuando a stupire come se fosse un ragazzino. Il suo tennis ha raggiunto livelli celestiali e l’età che avanza non ha solo aspetti negativi, come ha spiegato lo stesso Federer ai microfoni di Schweizer Illustrierte: “A volte, quando torno a casa dopo aver perso una partita, i miei figli vogliono sapere se sto bene. Mi chiedono cose del tipo: ‘Papà perché hai perso? L’altro è stato così bravo? La prossima volta devi batterlo’ . In altre occasioni, invece, dopo aver vinto una grande partita, le mie bambine mi dicono solo: ‘Bene, ma vieni a giocare con noi ai Lego!‘. Adesso riesco a dimenticare rapidamente le sconfitte, anche quelle particolarmente amare. Mi bastano 30 minuti, quando torno a casa non ci penso più”.

Roger dimentica più in fretta le sconfitte dunque, anche grazie all’apporto delle bambine che lo aiutano a voltare pagina sin da subito. Ma non è tutto, Federer ha belle parole anche per la sua Mirka: “Dicono che dietro un uomo di successo c’è sempre una grande donna. Ne sono l’esempio perfetto. Lei mi aiuta a trovare l’equilibrio giusto. Il mio rapporto con la Svizzera? Non mi lamento, riesco a vivere una vita normale con la mia famiglia. In Svizzera sono tutti molto discreti e questo aiuta tanto”.

