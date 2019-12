Si è chiusa domenica scorsa la carriera agonistica di Philippe Senderos, il difensore del Chiasso ha giocato la sua ultima partita contro l’Aarau, valida per la Serie B elvetica.

Cala dunque il sipario per il giocatore 34enne, che in passato ha vestito anche le maglie di Arsenal, Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshoppers e Rangers: “da ragazzino sognavo di giocare contro i migliori ed essendo questo capitolo della mia vita alla fine, non posso essere più grato per le opportunità che ho avuto nel corso degli anni“.

