La stagione 2019 di MotoGp si è conclusa con l’addio di Jorge Lorenzo, che a Valencia ha annunciato il suo ritiro dalle corse dopo un anno complicatissimo alla Honda. Una decisione che ha spiazzato tanti, ma che in moltissimi invece si aspettavano.

“Se Lorenzo fosse rimasto, avrebbe funzionato con la Honda. Penso che continuando sarebbe diventato più veloce, ma comprendo pienamente la sua decisione. Ha raggiunto tutto quello che si può desiderare nel motociclismo e deve essere felice, sono sicuro che ora lo sia“, ha dichiarato Crutchlow.

“Quando Jorge si è schiantato ad Assen, si è alzato e ha detto che non voleva continuare. Lo capisco, perché l’anno scorso quando sono caduto a Phillip Island mi sono sentito lo stesso, ma siamo diversi. Dal primo momento ho pianificato come potevo tornare presto. Nella mia testa non vedevo l’ora di tornare. Appena ho potuto sono tornato su e sono andato più veloce. Penso che Marquez sia più simile a me e che Jorge sia più sensibile, ma ciò che è giusto o sbagliato non lo so“, ha aggiunto il britannico della LCR.

