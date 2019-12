Due sole partite in questo pomeriggio di Serie A ma tante emozioni, concentrate tra Parma e Lecce.

Il match del Tardini termina 1-1, con il Brescia che annusa il colpaccio fino ai minuti di recupero, prima di subire il pareggio di Grassi che annulla il vantaggio firmato Mario Balotelli. Tutt’altra partita invece al Via del Mare, con il Bologna che domina in lungo e in largo fino a cinque minuti dalla fine, quando il Lecce si sveglia e rischia di trovare un pari clamoroso. La doppietta di Orsolini e l’acuto di Soriano portano gli uomini di Mihajlovic sullo 0-3, prima che Babacar e Farias fissino il risultato finale sul 2-3.

Valuta questo articolo