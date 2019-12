Sono andati in scena questa sera due anticipi della tredicesima giornata di Serie A di basket. Importanti successi per la Segafredo Virtus Bologna e per la Virtus Roma, che hanno sconfitto rispettivamente l’Happy Casa Brindisi e la Dolomiti Energia Trentino.

Le V Nere hanno mandato al tappeto la squadra rivale per 99-87, guidando la classifica con 22 punti, mentre i capitolini hanno invece avvuto la meglio sulla squadra trentina per 88-82, salendo a quota 14 in classifica.

