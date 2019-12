Risultati Serie A Basket – Sorride l’Olimpia Milano, Sassari agguanta il quarto posto

L’Olimpia Milano manda ko la Reggiana: i risultati dell’11ª giornata di Serie A

Tante sfide oggi sui parquet italiani, per l’11ª giornata di Serie A. Ad aprire le danze, nel lunch match, è stata la sfida tra Varese e Roma, con i padroni di casa che hanno trionfato col punteggio di 99-69.

Bene anche Trieste, che si aggiudica il match contro Treviso, per 69-61, allontanandosi così dal fondo della classifica, così come anche Pistoia, che ha fermato davanti al pubblico di casa Venezia, per soli due punti (89-87).

Festeggia Sassari, che ha ottenuto una splendida vittoria casalinga contro Brescia, col punteggio di 76-70, prendendosi così il quarto posto in classifica.

Infine successo anche per l’Olimpia Milano, che ha piegato la Reggiana col punteggio di 89-78.

