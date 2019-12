Una sedicesima giornata ricca di emozioni e colpi di scena, che chiude un entusiasmante 2019 di basket italiano. La Serie A saluta l’anno con il successo della Virtus Bologna per 83-70 sull’Olimpia Milano, sprofondata adesso a -6 dalla capolista.

Un ko che fa felice Brescia che, grazie alla vittoria in trasferta su Cantù, aggancia proprio gli uomini di Messina al terzo posto. Secondo sorriso consecutivo per Trento, che fa la voce grossa sul parquet di Varese, imponendosi con il risultato di 81-86. Grande prova di forza per Trieste, che non lascia scampo alla Fortitudo Bologna, asfaltata senza appello 89-69. Secondo sorriso consecutivo per Venezia, che supera il fanalino di coda Pesaro. Rispettano infine il fattore campo Reggio Emilia e Brindisi, che si sbarazzano rispettivamente di Roma e Treviso.

