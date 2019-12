Risultati Serie A 14ª Giornata – Inter al primo posto! Immobile trascina la Lazio: gioia Milan allo scadere con Hernandez

L’Inter sfrutta il passo falso della Juventus ed effettua il sorpasso in vetta. Immobile trascina la Lazio nella vittoria sull’Udinese, Theo Hernandez regala 3 punti al Milan: i risultati della 14ª Giornata di Serie A

Dopo il passo falso della Juventus nel lunch match, fermata da Sassuolo sul 2-2, la 14ª Giornata di Serie A prosegue con tre gare importanti nel pomeriggio. L’Inter sfrutta lo stop dei bianconeri ed effettua il sorpasso battendo la Spal per 2-1. La doppietta di Lautaro Martinez fa felice Conte che torna in vetta alla Serie A, il gol di Valoti non basta ai ferraresi. Prosegue la sua corsa, a suon di vittorie, la Lazio di Ciro Immobile (doppietta) che stende l’Udinese con un netto 3-0 nel quale c’è gloria anche per Luis Alberto. Può sorridere anche il Milan. Dopo un mese i rossoneri tornano al successo grazie al gol di Theo Hernandez che beffa il Parma nel finale.

Risultati Serie A 14ª Giornata:

Juventus-Sassuolo 2-2

Inter-Spal 2-1

Lazio-Udinese 3-0

Parma-Milan 0-1

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE