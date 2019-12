Il quindicesimo turno di Eurolega si riapre con back to back in salsa natalizia che vede le grandi del basket europeo di nuovo in campo per la seconda volta in settimana. Apre le danze il Fenerbahce di Gigi Datome (9 punti) sconfitto dallo Zenit San Pietroburgo di Mateusz Ponitka (16 punti). Vittorie importanti nelle zone nobili della classifica per Maccabi Tel Aviv che batte il Panathinaikos grazie ai 23 punti di Scottie Wilbekin e del Real Madrid che vince in trasferta sul parquet del Baskonia grazie ai 15 punti di Jordan Mickey.

Importantissimo il ritorno al successo dell’Olimpia Milano che pone fine alla striscia negativa di 5 ko consecutivi. I ragazzi di coach Messina superano il Valencia, diretta concorrente per la zona Playoff grazie ai 15 punti di Della Valle e alla buona prestazione di 10 punti e 8 assist di Sergio Rodriguez.

Risultati 15ª Giornata Eurolega:

Fenerbahce-Zenit San Pietroburgo 81-84

Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos 88-79

Olimpia Milano-Valencia 78-71

Baskonia-Real Madrid 55-77

