Poker di match nella notte NBA che tiene compagnia ai nottambuli appassionati della palla a spicchi americana. Gli Houston Rockets volano in Canada per una fruttuosa trasferta sul campo dei Raptors che porta in dote una vittoria importante firmata McLemore (28 punti) e James Harden (23 punti e 7 assist). Sconfitta esterna nella Capitale per i Sixers nonostante i 33 punti di Harris e i 26 con 21 rimbalzi di Embiid. Nel successo degli Wizards brilla la stellina di Hachimura (27 punti e 7 rimbalzi). Ancora un ko casalingo per i Knicks che devono arrendersi ai Nuggets di Barton (17 punti). Serve invece l’overtime ai Phoenix Suns di Devin Boker (44 punti, 8 rimbalzi e 9 assist) per avere la meglio sui Pelicans.

I risultati della notte NBA:

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 119-113

New York Knicks-Denver Nuggets 92-129

Toronto Raptors-Houston Rockets 109-119

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 132-139

