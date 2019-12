Poche le sfide NBA nella notte italiana, ma lo spettacolo, con la palla a spicchi americana, è sempre assicurato.

Vittoria di un solo punto per gli Indiana Pacers contro i New York Knicks. Il match è terminato col punteggio di 103-104 e ai padroni di casa non sono bastati i 25 punti di Morris Marcus. Bene invece Warren, a referto anche lui con 25 punti, ben supportato dalla doppia doppia di Sabonis, a referto con 19 punti e 15 rimbalzi.

Uno straripante Simmons, con i suoi 34 punti, ha trascinato alla vittoria i Philadelphia 76ers contro i Cleveland Cavaliers per 141-94.

Bene anche gli Houston Rockets, che grazie ai 34 punti di Harden e alla tripla doppia di Westbrook (24 punti, 14 rimbalzi e 11 assist) hanno mandato al tappeto i Phoenix Suns per 115-109.

Infine, succeso anche per gli Utah Jazz, che col punteggio di 126-112 hanno superato i Memphis Grizzlies

