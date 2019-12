Una sfida di NBA dietro l’altra, senza sosta e con un’infinità di spettacolo, nella notte italiana. I Cleveland Cavaliers hanno superato i Memphis Grizzlies per 114-107, grazie ad un eccellente Clarson a referto con 33 punti, ben supportato da Love, con una doppia doppia con 21 punti e 13 rimbalzi.

Sorridono anche gli Indiana Pacers, che hanno avuto la meglio sui Sacramento Kings, trionfado col punteggio di 119-105. Mentre i Detroit Pistons nulla hanno potuto contro i Boston Celtics, che si sono aggiudicati la vittoria per 114-93 trascinati dai 26 punti di Brown e Tatum.

Serata amara per i Washington Wizards, sconfitti per mano dei Toronto Raptors col punteggio di 122-118, nonostante un eccellente Beal, a referto con 37 punti. Mentre ai New York Knicks non bastano i 30 punti di Portis, contro una buona Miami Heat, che si è aggiudicata la vittoria per 129-114.

Ancora bene gli Oklahoma City Thunder di Gallinari, a referto con 22 punti, che hanno avuto la meglio sui Phoenix Suns per 126-108. Applausi, tra i Thunder, per Gigleous-Alexander e Schroder, a referto rispettivamente con 32 e 24 punti.

Niente da fare per i Philapdelphia 76ers, che hanno ceduto ai Dallas Mavericks per 98-117, nonostante i 33 punti di Embiid. Mentre ai Nuggets non sono bastati i 28 punti di Murray per superare i Minnesota Timberwolves, che hanno trionfato per un solo punto, 109-110.

Successo per i Porland Trail Blazers, che hanno superato gli Orlando Magic per 118-103, grazie ai 36 punti di Lillard, mentre i New Orleans Pelicans, ancora senza Melli, hanno ceduto per soli 4 punti ai Golden State Warriors.

