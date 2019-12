Nonostante lo scarso numero di partite NBA della notte, lo spettacolo con la palla a spicchi americana non è mancato. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Charlotte Hornets e Washington Wizards, con i padroni di casa che hanno regalato al loro pubblico una splendida vittoria per 114-107, trascinati da un ottimo Graham, a referto con 29 punti. Ai Wizards non sono bastati i 32 punti di Bertans e la doppia doppia di Hachimura.

Si è conclusa solo all’overtime invece la sfida trra Miami Heat e Atlanta Hawks, terminata col punteggio di 135-121. Per gli Heat applausi per Nunn, Robinson e Adebayo, a referto rispettivamente con 36 punti, 34 punti e 30 punti, 11 assist e 11 rimbalzi.

Bene anche i Philadelphia 76ers, che hanno mandato al tappeto i Denver Nuggets col punteggio di 97-92. Tra i padroni di casa si è messo in evidenza Embiid, a referto con 22 punti e 10 rimbalzi. Ai Nuggets non sono bastati invece i 26 punti di Barton.

Infine sorridono i Portland Trail Blazers, che hanno superato per 115-87 i New York Knicks. Ben eLillard, a referto con 31 punti, ben supportato da Whiteside, con 17 punti e 15 rimbalzi.

