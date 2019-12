Nottata italiana ricca di spettacolo con le partite NBA. Si parte subito con la vittoria dei Cleveland Cavaliers, che hanno superato di soli due punti i Charlotte Hornets. Il match è terminato col punteggio di 100-98 e agli Hornets non sono bastati i 35 punti di Rozier.

Ko invece i Detroit Pistons, che hanno ceduto 99-112 ai Toronto Raptors, cosi come i Philadelphia 76ers, hanno perso davanti al loro pubblico di casa contro i Miami Heat, per 104-108.

E’ terminata solo dopo un tempo supplementare la sfida tra Washington Wizards e Chicago Bulls, con questi ultimi che, grazie ai 31 punti di Markkanen, sono riusciti a portare a casa la vittoria col punteggio di 109-110.

Bene i New Orleans Pelicans che hanno superato i Minnesota Timberwolves per 99-107. Ai padroni di casa non sono bastati i 27 punti di Wiggins, mentre tra i Pelicans si è messo in mostra Ingram, a referto con 34 punti.

Sorridono gli Oklahoma City Thunder di Gallinari, a referto con 20 punti, che hanno avuto la meglio sui Memphis Grizzlies, per 126-122. Oltre al cestista azzurro, tra i Thunder si è messo in evidenza Schroder, a referto con 31 punti, mentre ai Grizzlies non sono bastati i 27 punti di Clarke.

Niente da fare per gli Orlando Magic, che hanno ceduto ai Denver Nuggets, trascinati dai 33 punti di Murray, per 113-104. I Dallas Mavericks nulla hanno potuto conro i Boston Celtics, venendo sconfitti per 103-109. Per i Celtics applausi per Walker, a referto con 32 punti.

Infine ko i Golden State Warriors, che hanno ceduto per 122-112 ai Portland Trail Blazers. I padroni di casa sono stati trascinati alla vittoria dai 31 e 30 punti rispettivamente di Lillard e McCollum.

Valuta questo articolo