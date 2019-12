Quattro incontri carichi di spettacolo nella notte NBA. Big match ad Est fra Boston Celtics e Philadelphia 76ers per decidere la terza della Conference dietro Bucks e Heat. Prestazione monstre di Joel Embiid che trascina i suoi con 38 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Vittoria all’overtime per i Cleveland Cavaliers di Kevin Love (30 punti e 17 rimbalzi) sul campo dei San Antonio Spurs. A Portland non bastano i 33 punti e 11 rimbalzi di Whiteside per avere la meglio sui Nuggets di Nikola Jokic (20 punti, 11 rimbalzi e 6 assist). Prestazione divina per Luka Doncic che contro i Pistons chiude in tripla doppia con 41 punti, 12 rimbalzi e 11 assist.

Risultati NBA:

Boston Celtics-Philadelphia 76ers 109-115

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 109-117

Detroit Pistons-Dallas Mavericks 111-122

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 114-99

