Giannis Antetokounmpo non delude nemmeno nell’ultima notte dell’anno. Il cestista greco firma 23 punti, 10 rimbalzi e 6 assist nel successo dei Bucks in quel di Chicago, portando a 30 le vittorie stagionali della squadra. Ottima prova anche di Middleton che chiude con 25 punti e 6 rimbalzi. Passo falso per i Miami Heat che nonostante i 27 punti di Jimmy Butler vengono sconfitti da Washington che vede i McRae il suo miglior realizzatore con 29 punti e 8 assist. Vittoria casalinga per gli Utah Jazz di Donovan Mitchell (23 punti) che liquidano con facilità i Detroit Pistons. Nelle altre gare della notte da segnalare la vittoria degli Hawks sul campo dei Magic e il successo dei Suns in trasferta a Portland.

Risultati NBA:

Orlando Magic-Atlanta Hawks 93-101

Washington Wizards-Miami Heat 123-105

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 102-123

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 122-115

Utah Jazz-Detroit Pistons 104-81

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 116-122

