Ben nove partite nella serata NBA appena trascorsa, ricche di risultati importanti, qualcuno anche alquanto sorprendente. Non c’è più da meravigliarsi di Giannis Antetokounmpo che trascina i Bucks al 21° successo stagionale con 32 punti, 15 rimbalzi e 8 assist liquidando i Magic. Non c’è Kawhi Leonard, ma basta un Paul George da 36 punti, 9 rimbalzi i 5 assist ai Clippers per frenare i Pacers. Successo esterno, di misura, per i Toronto Raptors guidati dai 22 punti di Pascal Siakam nella vittoria sui Chicago Bulls.

Sconfitta a sorpresa per gli Houston Rockets che nonostante i 34 punti e 8 assist di Westbrook e i 27 punti e 10 assist di Harden si arrendono ai Sacramento Kings di Buddy Hield (26 punti). Nelle altre gare della notte i Boston Celtics hanno battuto i Cleveland Cavaliers, successo esterno dei Pistons sul campo dei Pelicans, vittoria dei Suns sul Timberwolces, trionfi in trasferta per OKC sul campo dei Jazz e per i Grizzlies su quello degli Warriors.

I risultati NBA della notte:

