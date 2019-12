Il big match di questa notte NBA se lo aggiudica Milwaukee, che non lascia scampo ai Lakers e diventa la miglior franchigia di questo inizio di stagione.

I Bucks si impongono 111-104 al termine di un match ricco di spettacolo ed emozioni, che i padroni di casa comandano fin dal primo quarto, gestendo con ampia personalità poi il ritorno dei giallo-viola. Solita grandissima prestazione di Giannis Antetokounmpo, autore di 34 punti, 11 rimbalzi, 7 assist e ben 5 triple a segno che lo rendono al momento il miglior giocatore della lega. Meglio anche di LeBron James, che prova a tenere a galla i Lakers (senza riuscirci) con la settima tripla doppia stagionale, caratterizzata da 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist.

Serata amara per la città di Los Angeles, che vede sconfitti anche i Clippers al cospetto di Houston. James Harden compie la sua solita prestazione da leader, mettendo a referto 28 punti e 10 assist, ma è Russell Westbrook il migliore in campo, grazie ai 40 punti segnati che rappresentano il suo massimo in stagione con la maglia dei Rockets.

Vincono in rimonta invece i San Antonio Spurs, che cancellano un pesante -14 e stendono i Nets con il risultato di 118-105. Grande prova di Patty Mills, abile a segnare ben 21 dei suoi 27 punti totali nel secondo tempo, trascinando al successo i padroni di casa. Undici i punti invece per Marco Belinelli, capace di eguagliare la sua miglior prestazione a livello realizzativo di questa complicata regular season. Si impongono infine in trasferta gli Utah Jazz, che superano 111-106 gli Atlanta Hawks.

