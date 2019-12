Si chiude dopo 14 successi consecutivi la striscia positiva dei Lakers lontano da Los Angeles, i giallo-viola cedono 105-102 sul parquet di Indiana, fermandosi a due vittorie dal record NBA.

A decidere l’incontro è il canestro in penetrazione di Malcolm Brogdon a 36 secondi dalla fine, a cui né Rondo e nemmeno LeBron James riescono a rispondere. Si tratta della quarta sconfitta in 28 partite per i Lakers, che conservano comunque il miglior primato NBA insieme a Milwaukee. Privi di Anthony Davis, la franchigia di Los Angeles si affida al solito James, che piazza 20 punti, 9 assist e 9 rimbalzi per il numero 23: un bottino che non basta per evitare il ko. Vittoria casalinga anche per gli Charlotte Hornets, che non lasciano scampo a Sacramento superandola con il risultato di 110-102.

Vittoria agevole anche per i Los Angeles Clippers, inarrestabili al cospetto di Phoenix. Brillano le stelle di Paul George e Kawhi Leonard per i padroni di casa, capaci di mettere a referto rispettivamente 24 e 20 punti. Decisivo il terzo quarto per i Clippers, che volano sul +21 gestendo poi il vantaggio fino alla sirena. Non bastano invece i 42 punti di Young ad Atlanta per uscire indenne dal Madison Square Garden di New York, dove sono i Knicks ad imporsi 142-120.

Si allunga la striscia di sconfitte consecutive dei Pelicans, che cedono davanti al proprio pubblico ai Brooklyn Nets. Incolore la prova di Nicolò Melli, colpevole di sbagliare due triple e segnare solo due punti in 12 minuti di partita. Successo casalingo infine per Utah, che supera 109-102 gli Orlando Magic.

