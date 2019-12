Risultati NBA

Dopo 18 successi consecutivi si ferma la corsa dei Milwaukee Bucks. Non bastano i 48 punti e 14 rimbalzi di un super Antetokounmpo per regalare l’ennesima vittoria stagionale alla franchigia che sta dominando la Eastern Conference, fermata dagli straordinari Dallas Mavericks di Porzingis (26 punti e 12 rimbalzi). La franchigia texana brilla anche senza Doncic, con Seth Curry da 26 punti a farne le veci. A proposito di Texas, il derby texano fra Rockets e Spurs va a Houston grazie ai 31 punti e 10 rimbalzi di Westbrook ai quali si uniscono i 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di James Harden. Notte positiva anche per Danilo Gallinari: il cestista italiano mette insieme 22 punti nel successo dei Thunder sui Bulls.

Nelle altre gare da segnalare la vittoria degli Wizards sul campo dei Pistons, il trionfo dei Raptors sui Cavs, il successo dei Grizzlies sui Miami Heat e il colpo esterno di Portland sul campo dei Suns.

I risultati dei match NBA della notte:

