I Milwaukee Bucks non conoscono ostacoli, Antetokounmpo e compagni superano 125-108 i Cleveland Cavaliers e allungano a 18 la striscia di successi consecutivi, la più lunga nella storia della franchigia. Sono 43 i punti segnati solo nel secondo quarto per i padroni di casa, che non lasciano scampo ai propri avversari grazie al solito Giannis, che ne piazza da solo 29 con 4 assist e 4 rimbalzi.

Sconfitta molto pesante invece per Dallas, che paga l’infortunio alla caviglia di Luka Doncic perdendo dopo un tempo supplementare contro Miami. Gli Heat approfittano nel finale del problema occorso allo sloveno, sfruttando gli errori del suo sostituto Jalen Brunson, che ne combina di tutti i colori nel finale, consegnando la vittoria a Miami. A preoccupare i Mavericks sono le condizioni di Doncic, uscito per un problema alla caviglia, ruotata in maniera innaturale durante una penetrazione al ferro. Una distorsione che non sembra, però, essere grave.

Sorridono invece i Toronto Raptors, che stendono davanti al proprio pubblico i Brooklyn Nets, costretti ad arrendersi 110-102. Vittoria importante anche per i Chicago Bulls, che esultano per un successo arrivato sui Clippers a due secondi dalla sirena grazie alla tripla di Zach LaVine, che fissa il punteggio sul 109-106 finale.

Sconfitta senza appello per gli Oklahoma Thunder di Danilo Gallinari, piegati 110-102 dai Denver Nuggets. Serata complicata per il Gallo, che chiude con soli 7 punti e tanti errori al tiro. Successo all’over-time invece per Marco Belinelli, che esulta insieme ai suoi Spurs per la vittoria ottenuta sui Phoenix Suns. Ko pesante per i Wizards sul parquet dei Grizzlies, mentre i Pistons sorprendono a domicilio i Rockets, a cui non bastano i 39 punti di Harden.

Valuta questo articolo