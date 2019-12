I Los Angeles Lakers fanno 13 nell’ennesima esaltante notte NBA, i giallo-viola infatti stendono a domicilio i Miami Heat e centrano il successo consecutivo numero 13 in trasferta, restando agganciati ai Bucks per il miglior record assoluto nella storia della NBA. Niente da fare per gli Heat, che vedono cadere la propria imbattibilità casalinga al cospetto di LeBron James e Anthony Davis, capaci di mettere a referto 61 punti in due. All’American Airlines Arena termina 110-113 il match, con il Prescelto che sfiora la tripla doppia con 28 punti, 9 rimbalzi e 12 assist.

Non perdono un colpo nemmeno i Milwaukee Bucks, che inanellano la 17ª vittoria consecutiva sul parquet dei Grizzlies. Gli ospiti si impongono 114-127 grazie ad un perfetto ultimo quarto da 19-37, su cui mette la propria impronta Giannis Antetokounmpo, autore di 17 punti solo nell’ultima frazione, 37 totali per l’MVP della scorsa stagione.

Vince e convince anche Houston, che si gode l’ennesima serata di grazia di James Harden. Il ‘Barba’ supera quota 50 per la seconda partita di seguito, segnando 54 punti nel 107-130 con cui i Rockets violano il parquet di Orlando. Per Harden è la quinta volta in stagione oltre quota 50, il quarto nelle ultime sette partite (tutto il resto della NBA ne ha cinque).

Le cadute di Boston e Miami permettono a Philadelphia di rimanere l’unica squadra imbattuta in casa, la 14ª vittoria su 14 match arriva contro i Pelicans, grazie ai 31 punti di Tobias Harris e ai 24 a testa di Joel Embiid e Ben Simmons, riusciti tutti e due a piazzare un’ottima doppia doppia. Ottimi successi esterni per Indiana e Charlotte, che superano rispettivamente Atlanta e Chicago.

Ventiduesima sconfitta stagionale invece per Golden State, protagonista di una stagione davvero da dimenticare. Gli Warriors cedono anche a Utah, arrendendosi con il punteggio di 114-106. Un ko arrivato nonostante i 52 punti della panchina, messi a segno in particolare da Damion Lee (21), Jacob Evans (13) e Marquese Chriss (12).

Ritmi bassi ma vittoria esaltante per i Los Angeles Clippers, che centrano il quarto successo consecutivo. Una serata comunque complicata per Leonard e compagni, costretti a rintuzzare gli attacchi di Minnesota, nonostante il +27 ottenuto alla fine del terzo quarto. Nell’ultima frazione, Kawhi Leonard e Paul George salgono in cattedra, chiudendo con 88 punti in due. Vittoria di misura infine per i Knicks, che superano a domicilio Sacramento con il punteggio di 101-103.

