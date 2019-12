risultati nba

Prosegue senza sosta la marcia dei Los Angeles Lakers in testa alla Western Conference, i giallo-viola non lasciano scampo nemmeno agli Orlando Magic, imponendosi a domicilio con il risultato di 87-96. Ennesima tripla doppia in carriera per LeBron James, che mette a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist: un bottino che gli vale il riconoscimento di MVP del match.

Alle spalle dei Lakers non perdono terreno i Clippers, che sbancano 92-112 la Scotiabank Arena di Toronto. Ai Raptors non basta la buona prestazione di Siakam e Powell, mentre la franchigia di Los Angeles si gode un superlativo Kawhi Leonard, autore di 23 punti.

Torna a dettare legge James Harden, che ne segna 55 nel match tra Cleveland e Houston, con i Rockets che portano a casa il successo con il risultato di 110-116. Successo esterno anche per Hornets e Jazz, che superano a domicilio Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves.

Sorride invece davanti al proprio pubblico Indiana, che non lascia scampo ai Boston Celtics, costretti ad arrendersi 122-117 nonostante i 44 punti di Kemba Walker. Esagerata vittoria dei Chicago Bulls, abili ad asfaltare 136-102 gli Atlanta Hawks, mentre i Suns non riescono a far valere il fattore campo al cospetto di Memphis.

Senza Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks ottengono un importante successo contro i Pelicans. Esaltante vittoria esterna per i Knicks, che superano Golden State dopo un supplementare, mentre i Thunder di Gallinari cedono di misura a Sacramento, arrendendosi 94-93. Buona la prestazione del Gallo, capace di mettere a referto 14 punti e 8 rimbalzi.

