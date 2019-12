Prosegue il periodo nero dell’Olimpia Milano in Eurolega, gli uomini di Messina incassano la quarta sconfitta consecutiva, cedendo con il punteggio di 89-82 al Lyon-Villeurbanne.

Fatale il terzo quarto alla squadra italiana, smarritasi improvvisamente sia in fase offensiva che difensiva, incassando un parziale di 32-16 che permette ai francesi di volare verso il successo. Inutile il tentativo di rimonta dell’ultimo quarto, rintuzzato alla grande dai padroni di casa. Successi casalinghi anche per Bayern Monaco e Barcellona, che non lasciano scampo a Zenit e Panathinaikos. Vittoria esterna infine per il Valencia, abile a superare a domicilio lo Zalgiris Kaunas.

