E’ iniziata oggi la 14ª giornata di Eurolega con ben 6 match a regalare spettacolo in questo freddo martedì di dicembre. Serata amara per l’Olimpia Milano, che non è riuscita a ritrovare la vittoria cedendo al Real Madrid, nella casa del team spagnolo, incassando la quinta sconfitta consecutiva. Ancora 0 punti per la squadra milanese, che ha ceduto al team rivale per 76-67.

Per quanto riguarda le altre sfide, sorride il Maccabi Tel Aviv, che ha trionfato 71.82 in casa dello Zenit Petersburg, mentre lo Zalgiris Kaunas ha ceduto davanti al pubblico di casa all’Anadolu Efes, per 68-74.

Bene il Panathinaikos, che ha superato per 81-78 il Fenerbahce.

